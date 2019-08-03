الاتحاد الأوروبى ينشر بعثة لمراقبة الانتخابات فى تونس

ومن المقرر أن ينتشر 10 مراقبين في العاصمة تونس اعتبارا من 23 أغسطس الجاري، يتبعهم 28 مراقبا ينتشرون في مختلف أنحاء البلاد، إذ "ستعمل البعثة بشكل مستقل ومحايد تماما ومتوافق مع المعايير الدولية"، حسب البيان الصادر من مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، نقلا عن وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).
وستكلف البعثة بمراقبة الانتخابات الرئاسية، المقررة في 15 سبتمبر، والتشريعية في 6 أكتوبرالمقبلين.
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