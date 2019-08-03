مانشستر يونايتد يرصد 50 مليون يورو لضم نجم أياكس

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالتعاقد مع الجناح البرازيلى ديفيد نيريس لاعب فريق أياكس الهولندى، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا لشبكة "ESPN" العالمية، فإن مانشستر يونايتد، قدم عرضا لنظيره اياكس الهولندى، بقيمة 50 مليون يورو، من أجل البرازيلى ديفيد نيريس، خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

أضافت الصحيفة أن عرض اليونايتد، أصبح يمثل خطرا كبيرا على بقاء اللاعب البرازيلى، مع الفريق الهولندى، رغم أن الطرفين اتفقا على تجديد العقد لمدة عام أخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن اياكس، لن يوافق على رحيل نيريس، عن صفوف الفريق، بعرض أقل من 70 مليون يورو.

ويسعى مانشستر يونايتد لتعزيز هجومه قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية فى إنجلترا، الخميس المقبل، إذ اتفق على ضم هارى ماجواير مدافع ليستر سيتي بصفقة تصل قيمتها إلى 85 مليون إسترليني، كما يسعى لضم باولو ديبالا من يوفنتوس.

ويخوض مانشستر يونايتد أولى مواجهاته فى الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، بمواجهة فريق تشيلسي يوم 11 أغسطس الحالى، على ملعب "أولد ترافورد".