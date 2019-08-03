90 مليون يورو خسائر برشلونة فى الميركاتو الصيفى

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن برشلونة لديه خسارة بقيمة 90 مليون يورو من إجمالي بيع وشراء الصفقات، خلال الميركاتو الصيفى الجارى.
أضافت الصحيفة أن البارسا قام بدفع 237 مليون يورو، فى صفقاته الجديد، وباع لاعبين بـ 146.4 مليون يورو، وهو ما يوضح وجود عجز يقدر بـ90 مليون يورو تقريبا.
وأشارت الصحيفة إلى أن بيع النجم البرازيلى فيليب كوتينيو، الذى أصبح خارج حسابات المدرب إرنستو فالفيردى، قد يكون خيار البارسا، لتعويض خسائر الميرانية.
وكان الفريق الكتالوني قد تعاقد مع العديد من النجوم هذا الصيف على رأسهم الفرنسي أنطوان جريزمان المنضم من أتلتيكو مدريد والهولندي فرانكي دي يونج المنضم من أياكس.
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