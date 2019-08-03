الوسيط الإفريقي: الاجتماعات ما زالت مستمرة لبحث عن الصيغة الفنية لمراسم التوقيع

قال الوسيط الافريقي بالسودان إن الاجتماعات ما زالت مستمرة بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي للبحث عن الصيغة الفنية لمراسم التوقيع.
وقد أعلن الوسيط الافريقي محمد ولد لباب صباح اليوم السبت عن الاتفاق على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير ، وذكر ان الاعلان عن التفاصيل سيكون في الايام القادمة.
وحسب الوسيط أنه تم حسم أبرز نقاط الخلاف خاصة وضعية وطبيعة قوات الدعم السريع وجهاز الامن والمخابرات خلال الفترة الانتقال.
ومن جهة أخرى عمت مظاهر الفرح والاحتفالات في مناطق مختلفة في العاصمة الخرطوم فور سماع نبأ الاتفاق.
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