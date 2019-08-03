بعد الاتفاق بين الجيش والمعارضة.. ماذا جاء بالوثيقة الدستورية؟

قال الوسيط الأفريقي إلى السودان، محمد حسن اللباد، في مؤتمر صحفي عقده في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إن المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير المعارضة اتفقا على وثيقة دستورية كاملة تمهد للتوصل لحكومة انتقالية في البلاد.

وأضاف اللباد، أعلن للرأى العام السوداني والوطني والدولي والأفريقي أن الوفدين اتفقا اتفاقا كاملا" على الوثيقة الدستورية.

وتابع أن الجانبين "يواصلان اجتماعاتهما هذا المساء للترتيبات الفنية لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي" على الوثيقة.

وأشارت مسودة وثيقة دستورية اتفق عليها المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة في السودان، صباح اليوم السبت، إلى أن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.

كما أظهرت الوثيقة، أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وفقا لرويترز.

واستطاع الطرفان تجاوز الخلافات حول قوات الدعم السريع، التي شكلت عقبة رئيسية خلال جولات المفاوضات، وتم الاتفاق على أن تتبع قوات الدعم السريع التي تقع تحت قيادة نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق اول محمد حمدان دلقو "حميدتي" إلى قيادة القوات المسلحة مباشرة خلال الفترة الانتقالية، كما نصت الوثيقة على يكون أن جهاز المخابرات العامة تحت اشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

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وابرز ماتم الاتفاق عليه اليوم مفوضيات الاراضي والحدود والسلام، بالاضافة الى الحريات العامة.

وقال الوسيط الافريقي إن الاجتماعات ما زالت مستمرة بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي للبحث عن الصيغة الفنية لمراسم التوقيع.

وحسب الوسيط أنه تم حسم أبرز نقاط الخلاف خاصة وضعية وطبيعة قوات الدعم السريع وجهاز الامن والمخابرات خلال الفترة الانتقال.

ومن جهة أخرى عمت مظاهر الفرح والاحتفالات في مناطق مختلفة في العاصمة الخرطوم فور سماع نبأ الاتفاق.

