

أعلن الوسيط الإفريقي بالسودان التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير بشكل كامل على كل النقاط بشأن الوثيقة الدستورية. أعلن الوسيط الإفريقي بالسودان التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير بشكل كامل على كل النقاط بشأن الوثيقة الدستورية. واتفق المجلس العسكري ‏الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على أن التوقيع النهائي للإعلان الدستوري الأحد المقبل.



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد الاتفاق بين "العسكري" وقوى التغيير.. التوقيع على الوثيقة الدستورية الأحد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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