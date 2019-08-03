الخرطوم تبدأ الاحتفالات بالاتفاق بين العسكري وقوى التغيير

توصل الفرقاء السودانيون إلى اتفاق وصف بالتاريخي لتقاسم السلطة في هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية، ويتوقع أن تجرى مراسم التوقيع على الاتفاق في احتفال كبير خلال الايام المقبلة بحضور رؤساء عدد من الدول.

وطوى المجلس العسكري الإنتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير صفحة الخلافات بالاتفاق على الوثيقة الدستورية التي تحكم مؤسسات الفترة الانتقالية بالتوافق بعد مفاوضات استمرت ليومين.

أثناء ذلك خرج المئات إلى الشوارع في العاصمة الخرطوم احتفالا بالاتفاق، ويرددن هتافات (مدنية مدنية).

واستطاع الطرفان تجاوز الخلافات حول قوات الدعم السريع، التي شكلت عقبة رئيسية خلال جولات المفاوضات، وتم الاتفاق على أن تتبع قوات الدعم السريع التي تقع تحت قيادة نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق اول محمد حمدان دلقو "حميدتي" إلى قيادة القوات المسلحة مباشرة خلال الفترة الانتقالية، كما نصت الوثيقة على يكون أن جهاز المخابرات العامة تحت اشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

وابرز ماتم الاتفاق عليه اليوم مفوضيات الاراضي والحدود والسلام، بالاضافة الى الحريات العامة.

Advertisements

وكان الوسيط الافريقي، محمد الحسن لابات، أعلن التوصل الى اتفاق بين العسكري وقوى التغيير،

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، الفريق اول ركن، شمس الدين كباشي، ان المجلس حريص على التوصل الى اتفاق شامل مع قوى اعلان الحرية والتغيير.

ومن جهته قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، ابراهيم الامين، ان قوى التغيير، والمجلس العسكري توصلا اتفاق تام حول معظم بنود الوثيقة الدستورية.