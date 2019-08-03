برشلونة يخطط للتخلص من كوتينيو عن طريق الإعارة

كشف تقارير اعلامية اسبانية، عن سعى نادى برشلونة ، التخلص من نجمه البرازيلى فيليب كوتينيو، من خلال إعارته، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا لراديو كتالونيا الإسباني، فإن برشلونة يرغب فى رحيل نجمه البرازيلى فيليب كوتينيو، خلال الصيف الحالى، بنظام الإعارة، بقيمة تتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو، لتغطية قيمة الانخفاض فى سعر اللاعب.

أضاف التقرير أن البارسا يواجه صعوبة كبيرة فى رحيل اللاعب البرازيلى، خلال الميركاتو الصيف الحالى، خاصة وأن اللاعب لم تصل إليه عروضا حقيقة من أى نادٍ.

وأصبح كوتينيو بعيدا عن حسابات المدرب إرنستو فالفيردى، فى الموسم المقبل، خاصة مع وصول النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.

جدير بالذكر أن النجم البرازيلى، يعد الصفقة الأغلى فى تاريخ النادى الكتالونى بقيمة 145 مليون يورو، بعد انضمامه من فريق ليفربول الإنجليزي، فى يناير 2018.