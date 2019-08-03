مرشح ترامب لإدارة الاستخبارات الوطنية يتنحى

وكان جون راتكليف وهو عضو في الكونغرس من ولاية تكساس، قد أُختير من قبل ترامب في نهاية الأسبوع الماضي ليحل محل دان كوتس.
وكتب ترامب على تويتر "بدلاً من المرور في أشهر من القذف والتشهير، أوضحت لجون كم سيكون تعيساً بالنسبة له ولأسرته التعامل مع هؤلاء الأشخاص... لذلك قرر جون البقاء في الكونغرس".
وكانت السيرة الذاتية لراتكليف لتولي الوظيفة ضعيفة منذ البداية، لكن كان ينظر إليه على أنه مؤيد قوي لترامب في الكونغرس.
وقد أظهرت تقارير، بما في ذلك في "واشنطن بوست" أن راتكليف كذب بشأن إنجازاته كمدع عام لتعزيز سيرته الذاتية.
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