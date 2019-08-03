اتفاق على بنود الوثيقة الدستورية بالسودان.. وتحرك من "البرهان"

قال الوسيط الأفريقي في السودان محمد الحسن لبات إن الجيش والمعارضة اتفقا على بنود الوثيقة الدستورية.

فيما وصل عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني لقاعة الصداقة لحضور مراسم التوقيع الأولية.

وكان التلفزيون السوداني قد أعلن، الخميس، انقضاء جولتين من المفاوضات بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية حول الوثيقة الدستورية.

واستأنف المجلس الانتقالي وقادة الاحتجاج، مساء الخميس، التفاوض لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، فيما تظاهر الآلاف في أرجاء السودان تنديداً بمقتل ستة هذا الأسبوع، بينهم أربعة طلاب.