مسؤول: علاج الإدمان تزايد 4 أضعاف بفضل محمد صلاح

وقال د. عمرو عثمان، خلال لقاء على إحدى الفضائيات"، إن "عدد المتقدين للعلاج من الإدماج في أول ستة أشهر من العام الجاري بلغ 64 ألف شخص، وفي العام الماضي 116 ألف مريض".
وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن "حملة محمد صلاح لعلاج الإدمان نموذج بشهادة المجتمع الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبشهادة منظمة الصحة العالمية وأحدثت تفاعل على مستوى العالم"، وفقا لوكالة "سبونتيك.
وأشار عثمان في حديثه إلى فضائية "صدى البلد" إلى أن "الحملة تمت عبر 5 مراحل أخر مرحلة شاهدها 40 مليون مشاهد على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، وتم ترجمتها لأكثر من لغة سواء الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية.
وأشار عثمان إلى أن وزارة الأمن العام في الصين قد وضعت فيديو الحملة على موقعها الرسمي وترجمته إلى اللغة الصينية واعتبرت تلك الحملة من الحملات النموذجية والملهمة على أرض الواقع".
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