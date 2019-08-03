وجهاً لوجه.. رامى مالك مع دينزل واشنطن فى فيلم أكشن جديد

وبحسب بعض التقارير التى أبرزتها الصحف الأجنبية، فإن المباحثات اقتربت من نهايتها وان الثنائى سيعمل على تحديد الخطوط العريضة للفيلم وبداية التصوير على نهاية الشهر الماضى، بعد انتهاء مالك من تصوير جميع مشاهده فى فيلمه الجديد.
وعلى سياق متصل كان قد حصل "مالك" على جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل لدوره في فيلم "Bohemian Rhapsody"، ويعتبر هذا المسلسل هو السبب الرئيسى والأشهر فى شهرة رامى قبل حصوله على الأوسكار عن دوره بفيلم فيلم "Bohemian Rhapsody" ..
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