بيونج يانج تستضيف على أراضيها مبارة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم ضد سول

أعلنت كوريا الشمالية، اعتزامها عقد مبارة التصفيات المؤهلة لكأس العالم ضد كوريا الجنوبية على أراضيها فى بيونج يانج، حسبما ذكرت الهيئة المعنية بتنظيم المباريات فى كوريا الجنوبية.

وأرسل الاتحاد الكورى الشمالى لكرة القدم وثيقة إلى الاتحاد الآسيوى يخبره فيها بقراره باستضافة المباراة على أرض ملعب كيم إيل-سونج فى بيونج يانج فى الساعة الـ 5:30 مساء يوم 15 أكتوبر، وفقا لما ذكره الاتحاد الكورى لكرة القدم اليوم الجمعة، بحسب وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وستواجه كوريا الجنوبية جارتها الشمالية فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم (فيفا 2022)، حيث تم تحديد لقاء الفريقين فى قرعة أجريت فى مقر الاتحاد الآسيوى لكرة القدم فى كوالالمبور الشهر الماضي، ليلعب الفريقان ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب كل من: لبنان وتركمانستان وسريلانكا.