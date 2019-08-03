مسئولة أممية: نعمل بجهد للإعلان عن اللجنة الدستورية فى سوريا

أكدت خولة مطر نائب المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، أن العمل يجرى بجهد مستمر للإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة.

وأشارت المسئولة الأممية -فى تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الجمعة من العاصمة الكازاخية "نور سلطان"، حيث تعقد "محادثات أستانا" بشأن سوريا- إلى أن "المبعوث الخاص كان يطرح دائما مواضيع وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات بين الطرفين، على أساس بنود اتفاق سوتشى فى روسيا".

وقالت إنه لا يمكن أن يكون هناك مسار سياسى حقيقى وعلى الأرض لا تزال هناك معارك، متمنية أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار وأن يعم الهدوء سوريا ليبدأ المسار السياسى الصحيح بناء على قرار الأمم المتحدة 2254.

وشددت المسئولة الأممية، على أن هناك خطوتان أخيرتان لتشكيل اللجنة الدستورية، سيجرى بعد انجازهما اتخاذ قرار فى أين ومتى سيعلن عن التقدم فى الحل السياسي، مؤكدة أنه الحل الوحيد للخروج من الأزمة.

وكررت خولة مطر، التأكيد على أن المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا طالب أكثر من مرة بتزويد فريق الأمم المتحدة ببيانات عن كافة المعتقلين لدى الأطراف السورية، وأن هذا سيسهم فى الدفع نحو الحل السياسي.