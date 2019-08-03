اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مؤتمر التنمية المستدامة بالقاهرة يكرم السودان ممثلا في منظمة بت مكلي القومية

0 نشر
كوش نيوز 0 تبليغ

Advertisements

مؤتمر التنمية المستدامة بالقاهرة يكرم السودان ممثلا في منظمة بت مكلي القومية

● مثلت المستشارة / لبني علي – رئيس منظمة بت مكلي القومية السودان في مؤتمر التنمية المستدامة الخامس ( دور المرأة العربية في التنمية ) و المنعقد في القاهرة هذه الايام .
● وقدمت تجربة منظمة بنت مكلي في إنجاح مفاهيم و تطبيق التنمية المستدامة في كندا و السودان .
● شاركت بالمؤتمر بورقة عن تجربة منظمة بت مكلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بمشاركة عدد من الهيئات و المنظمات و المؤسسات الدولية
وقد تم تكريم المستشارة / لبني علي (كأفضل إمرأة عربية في إنجاح مفاهيم و تطبيق التنمية المستدامة عبر منظمة بت مكلي في كندا و السودان ) ، بدرع التميز و شهادة تقدير من الأمم المتحدة .

القاهرة (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر التنمية المستدامة بالقاهرة يكرم السودان ممثلا في منظمة بت مكلي القومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا