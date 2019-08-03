مؤتمر التنمية المستدامة بالقاهرة يكرم السودان ممثلا في منظمة بت مكلي القومية

● مثلت المستشارة / لبني علي – رئيس منظمة بت مكلي القومية السودان في مؤتمر التنمية المستدامة الخامس ( دور المرأة العربية في التنمية ) و المنعقد في القاهرة هذه الايام .
● وقدمت تجربة منظمة بنت مكلي في إنجاح مفاهيم و تطبيق التنمية المستدامة في كندا و السودان .
● شاركت بالمؤتمر بورقة عن تجربة منظمة بت مكلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بمشاركة عدد من الهيئات و المنظمات و المؤسسات الدولية
وقد تم تكريم المستشارة / لبني علي (كأفضل إمرأة عربية في إنجاح مفاهيم و تطبيق التنمية المستدامة عبر منظمة بت مكلي في كندا و السودان ) ، بدرع التميز و شهادة تقدير من الأمم المتحدة .
القاهرة (أخبار الخليج 365)
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