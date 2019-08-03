الراهن السياسي مع القيادي بالمؤتمر الشعبي “أبوبكر عبدالرازق”….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ما زال المشهد السياسي يكتنفه الغموض وما زالت الساحة تمور بكثير من الأحداث، قضايا سياسية ساخنة تلهب الأجواء وللحديث أكثر عن أحداث الراهن ومآلات الأوضاع الحالية استنطقت «الانتباهة» القيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبدالرازق، الذي اتسع صدره للرد على جملة من الأطروحات فكانت الأسئلة والأجوبة التالية .

> كيف تقرأ المشهد السياسي الحالي؟

< المشهد غير واضح الملامح يصطحب كثيراً من الضبابية وشيئاً من مخافة تجعل كثيراً من المراقبين والمواطنين يتوجسون شيئاً ما الرؤية للمشهد السياسي المستقبلي بما يتعلق بتكوين مجلس الوزراء ومجلس السيادة وهياكل ينبئ عن فراغ دستوري متطاول قد يمتد لاجل جديد وهذا ما يؤثر على مصالح المواطنين وانتظام دولاب العمل بالدولة والحوار بين الحرية والتغيير والعسكري يبدو متعثراً كذلك الحوار بين اعلان قوى الحرية والتغيير وتنسيقية القوى الوطنية وبقية الاحزاب يبدو متوقفاً مما ينبئ ان مسألة الاجماع والتوافق الوطني ما زالت متعثرة بعيدة المنال كل ذلك يؤثر على اتفاق يجعل من الدستور القادم او الوثيقة الدستورية لوحة لوطن كبير يسع الجميع ويرون انفسهم في لوحته وكل ذلك سيكون خصماً على المشهد وعلى استقرار البلاد ونحن نحتاج الى ان تتوافق كل القوى السياسية على الجلوس لبعضها والاتفاق على برنامج في الحد الادنى يقوم على الحريات والديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وارساء حقوق الانسان لنا ولسوانا ومن ثم الجلوس مع المجلس العسكري بهذا الاجماع من اجل صياغة الحد الادنى والقاسم المشترك في وطن لان هذه هي المكونات الاساسية المؤثرة للمشهد، وكذلك يحتاج الناس الى عمل واضح ورؤية فيما يتعلق بالتوافق بين القوات المسلحة والدعم السريع وتوافقهما مع بقية مكونات الساحة السياسية حتى نؤكد على السلام والاستقرار نطمئن المواطن العادي بان المستقبل آمن ومبشر.

> تعليقك على المحاولة الانقلابية الأخيرة والاعتقالات التي طالت بعض رموز القوات المسلحة والحركة الإسلامية؟

< لا أعتقد أنها محاولة انقلابية بقدر ما هي فكرة تراجع عنها صاحبها ولم يكن هنالك لا اعمال تحضيرية ولا شروع في ارتكاب جريمة الانقلاب العسكري وتراجعه عنها واستماعه لنصيحة الناصحين بان الاقدام عليها سيؤدي الى فتنة وتراجعه يعد فضيلة ينبغي ان يشكر عليها ولذلك لا استطيع ان اتحدث عن محاولة انقلابية بقدر ما كانت فكرة، وكثير مما ورد في البيان الاول الذي خرج للراي العام فيه شيء من الصحة والبيان كان معبراً عن ما يجيش في صدر المواطن العادي ولذلك على المجلس العسكري ان يستفيد من هذا البيان ويستدرك ما اشار اليه وان يقدم على تكوين حكومة انتقالية في مضاء وعزم.

> العسكري نفسه أعلن في مرات سابقة عن انقلابات فشلت.. في رأيك ما سبب الذي يجري؟

< كان فكرة بعد فض الاعتصام وجزءاً من تداعيات الفض وقد تم صرف النظر عنه آنذاك..

> أنا أتحدث عن محاولات غير هذه؟

< التحدث عن المحاولات يؤكد بان هنالك سيولة في الوضع السياسي تقتضي المعالجة الاتم في الاشكالات التي تسببت فيها، وان يتوجه العسكري بعزم وقدرة في اتخاذ القرار النافذ والعزم على تنفيذه.

> الحرية والتغيير أجرت تفاهمات مع الجبهة الثورية في أديس أبابا ما تعليقك على هذا الأمر؟

< هي مسائل تتعلق بالطبيعة الداخلية للحرية والتغيير ومكوناتها ولكن واضح بان الاتفاق الذي تم في اديس قد تم على محاصصة سياسية وان الجبهة الثورية قدمت الاوليات المتعلقة بموضوع السلام على ما عداه ونحن نعتقد بانها مسألة ايجابية بان يتفق فرقاء الحرية والتغيير سياسيين وجبهة ثورية وان يقدموا على الحوار مع المجلس وحدة واحدة.

> حميدتي زار جوبا والتقى وفداً من الحركة الشعبية قطاع الشمال؟

< هي خطوة ايجابية لا سيما انه بقدر ما انه نائب رئيس المجلس خصم سياسي وعسكري لتلك القوات، ولذلك اذا تم السلام بينه وبينها سيعم السلام السودان اجمع.

> المفاوضات على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير هل تتوقع بأن تصل إلى تفاهمات سريعة؟

< ستكون مباحثات صعبة وشاقة وتحتاج الى قدر كبير من الاناة والصبر وقدرة على التنازلات والا سيكون مصيرها الفشل ولذلك تحتاج الى ايام وايام.

> بعض الأنباء رشحت بأن هنالك ربما اتجاه أو فكرة لتشكيل حكومة تصريف مهام وذلك نتيجة أن المباحثات حول الوثيقة الدستورية قد تستمر فترة طويلة؟

< الحكومة الانتقالية ينبغي ان تكون حكومة تصريف مهام لانها تعبر عن فترة انتقالية وهي فترة استثناء وتقودها حكومة غير منتخبة والبلاد الان تحتاح الى حكومة تصريف مهام ومن ثم مواصلة المباحثات بين القوى السياسية والعسكري.

> ما موقف تنسيقية القوى الوطنية من الاتفاق الثنائي والتفاهمات التي تجري بين العسكري والتغيير؟

< تنسيقية القوى الوطنية تتحفظ على اي اتفاق ثنائي لان الطرفين اللذين وقعاه لا يمثلان الشعب السوداني بقدر ما هما فصيلان منه ولذلك ينبغي ان يكون الاتفاق مع كل فصائل الشعب السوداني من اجل ادراك الاجماع ومن اجل ان يشارك الجميع في تحديد المصير وتخطيط الملعب السياسي وسن السياسات والقوانين، ولذلك نعتقد بان واحدة من عيوب هذا الاتفاق انه ثنائي، والثاني انه يمد الفترة الانتقالية الى ثلاث سنوات ونصف السنة، والعيب الثالث انه يمكن العسكر من قيادة البلاد لهذه الفترة الطويلة مما يغريهم بالاستمرار في السلطة، والشيء الرابع ان هذا الاتفاق هو وليد الاكراه ويفتقد للرضا كعنصر للتعاقد، ولذلك هو قابل للابطال ويمكن لكل طرف ان يتحلل عنه وهو الان حوار بين خصوم والعسكري يدرك بان الحرية والتغيير هي خصم والمسافة بينها وبينهم بعيدة والعكس صحيح وكل يريد استئصال الاخر لا سيما التغيير تريد استئصال العسكري بل القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الامن والمخابرات والدولة السودانية كلها، بما يسمى باعادة الهيكلة وكل يدرك انه يفاوض خصماً ولولا الوساطة الاجنبية والضغوط التي مورست عليهم لما جلسا الى بعضهما البعض ولذلك الاتفاق بينهما يشوبه عيب افتقاد الارادة.

> كيف تُقيّم مصير تجربة الحركة الإسلامية في حكم البلاد وما مصيرها؟

< الحركة الاسلامية لها كل المستقبل وهي التي ستصنع وتكتب التاريخ وان الذي يبدو في الاعلام الان عبارة عن زبد سيذهب جفاء وستتمكن الحركة الاسلامية من قيادة المشهد السياسي بافكارها وخططها ووقائع التنفيذ، وفي نفس الوقت سيبدو الباطل عارياً تتبدى سوءاته لكل مواطن وسيعلم الشعب السوداني ان لا مناص له غير تأييد حركة الاسلام نسبة لاستقامتها وفكرها العميق وقدرتها على العطاء وسيعرف انها لم تحكم ابداً الا لبضع سنين وان الذي حكم هو عمر البشير ومتسلقو السلطات باسم المؤتمر الوطني.

> في نظرك ما هي الأسباب التي أدت إلى سقوط النظام السابق؟

< السبب الرئيس مفاصلة الحركة الاسلامية وخروج د.الترابي وذهاب كثير من الاسلاميين الى الرصيف وافتقاد البشير للظهير الذي يسانده فكان ابناء الحركة الاسلامية هم نفسهم الذين قاموا بالانقلاب عليه واقتلاعه من السلطة بتاريخ 11 ابريل، الذي تم لم يكن ثورة شعبية بل انقلاب عسكري كامل الاركان صنع اعتصام القيادة واستخدمه كاداء للضغط على الجيش للمطالبة بالتغيير واستخدم أداة لتأييد الانقلاب وقد نجح في ذلك ولذلك افتقاده للحركة كشف ظهره وادى الى سقوطه بواسطة أبنائها.

> المنظومة الخالفة..

< هي رؤية استباقية لتكوين حزب جديد باهداف جديدة وتحالفات جديدة ونظام اساسي وافكار جديدة، وذلك من اجل تكوين حزب كبير يتعاقد عليه الجميع يمثل فيه المؤتمر الشعبي صاحب المبادرة ورأس الرمح ولكنه بعد التكوين سينخسف داخل هذا التكوين باعتباره شخصية اعتبارية تشارك بقية الشخصيات في التأسيس لهذا الحزب.

> ولكن ما رشح عنها سابقاً بأنها تهدف إلى وحدة الإسلاميين؟

< المسرح السياسي الان غير مهيأ لتأسيس المنظومة الخالفة لاننا نريد ان نطمئن لمناخ الحريات الاتم، فحين يكتمل يمكن بعده ان نتحدث عن منظومة خالفة والحديث عن وحدة المكونات الاسلامية سابق لاوانه لاننا نتحدث عن وحدة وطن ونحن نريد الان نوحد كل القوى السياسية بما فيها تنسيقية القوى الوطنية واعلان قوى الحرية والتغيير، من اجل الحفاظ على الوطن وان لا يتمزق، وتتوافق قواه الحية وتشكل قدراً من الاجماع بما فيها القوات المسلحة والدعم السريع وحاملو السلاح وكل القوى السياسية.

> هل تتوقع في ظل هذه المعطيات أن يتم تشكيل حكومة سريعاً؟

< لا استطيع ان اعبّر عن توقع ولكن اتمنى ان يتوشح المجلس العسكري بقدرة اتخاذ القرار الناجز واختيار واعلان الحكومة الانتقالية التي تصرّف الاعمال وتسيّر البلاد، لنخرج من مرحلة الفراغ الدستوري وبعد ذلك إن كان هنالك تفاوض حول شخوصها او التعديل فيها بين جميع القوى السياسية ان يتم التفاكر والجانب الثاني اتمنى من المجلس ان يحدد الفترة الانتقالية لعام واحد وان يقود الاجماع الوطني نحو تخطيط الملعب السياسي للانتخابات العامة والتحول الديمقراطي الكامل في اطار نظام رئاسي برلماني يوحد بين الحرية والنظام، بحيث لا يكون احدهما خصماً على اخر بل يتحدا ويؤيدا بعضهما ويتسقا من اجل التمكين لمناخ الحرية اساسا للابداع والابتكار والتجديد والاضافة والخلق، ومن اجل ان نمكن للنظام من ادارة دولاب الدولة في الخدمات والتعليم والامن والصحة والثقافة وكل حوائج المواطنين والمقتضيات الحية الكريمة فلا نريد حرية بلا اداة ولا حق بلا واجب ولا واجب بلا حق ولا حرية بلا نظام ولا نظام بلا حرية والحرية بلا نظام هي فوضى والنظام بلا حرية كبت.

> هنالك ترشيحات لبعض الأسماء لرئاسة الحكومة المرتقبة ومنها حمدوك وآخرون؟

< هذه ترشيحات اسافير وبعض القوى السياسية التي من وراء الستار تحاول ان تلمع مثل هؤلاء الاشخاص، ولكن حمدوك ليس بخيار لانه صاحب انتماء سياسي ليس شخصية مستقلة وبالتالي لا تنطبق عليها المقاييس والشيء الثاني الاسافير تتحدث عن انه ابتعث من الدولة السودانية ولم يعد لرد الدين والشيء الثالث ليس لديه خبرة لادارة دولاب الدولة بالسودان، ولذلك لن ينجح وسيكون مبتدأ ومصير لفشل، والشيء الاخير والاهم انه لن يكون على مسافة واحدة من الجميع، ولذلك حكومته لن تكون حكومة مستقرة بل سنعمل نحن واخرون ضدها لانها ستكون محاولة لاستئصال الاحزاب ذات العمق في التربة الاجتماعية السودانية وستعمل لصالح احزاب بعينها وجهات، وكذلك لن تكون امينة على امانة الانتخابات العامة ونزاهتها وعدالتها.