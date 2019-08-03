إنها سودانويتنا يا تيري.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*الإفراج بالكفالة المالية عن النجم سيف تيري كان خبراً مفرحاً للثوار

*وحينما أطلق الثوار فإني أقصد جميع ألوان الطيف الرياضية والسياسية والاجتماعية

*والقصة ما عاطفة وحنان يا تيري

*القصة قصة نضال يجري مجرى الدم داخل عروق الثوار

*فاخوتك الثوار الذين زاملوك بالمواكب واقدامكم تطوي المسافات نحو الحرية طياً

*يشهدون لك بالثورية

*وصورك بأرض الاعتصام في السادس من ابريل المبجل تشهد لك

*اما الفيديوهات التي تظهر فيها على أعناق اخوتك الثوار قائداً للهتافات ورائداً ميدانياً من رواد ارض الاعتصام

*فإنها دليل براءة من جرم واثبات لسمو هدف الحراك ونبل المشاركة

*ايها الناس

*محامو الثوار يتطوعون للدفاع عن تيري ورفاقه

*ايماناً منهم بقضية الثورة ونبل المقصد

*وكل مجتمع الرياضة يتضامن قلباً وقالباً مع تيري ورفاقه

*وكل الشعب السوداني

*ولما اقول الشعب السوداني، أقصد اي سوداني لم يختلس مال الدولة ولم ينشئ الكباري على صفقات مشاريع الدولة ولم يستغل سلطة ولم يركب المواطنين ماسورة ولم يكذب ولم ينافق

*كل الشعب السوداني بهذه الصفة المترفعة يقف قلباً وقالباً مع تيري ورفاقه

*عارف ليه يا تيري؟؟؟

*لأنها سودانويتنا يا تيري

*المهم

*بالفي

*بالمافي تجري استعداداتنا لمعركة الجزائر

*نريد أن نرفع من درجات الروح المعنوية والإصرار

*لأن الزمن لن يسمح برفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية

*ولعل شطارة إبراهومة تقودنا للعودة بنتيجة نحسد عليها

*ولكن السؤال

*ثم ماذا بعد ذلك؟؟؟

*هل سنواصل الموسم بدرهم الحظ يا سوداكال

*ام ستفتح هاتفك وتتولى مهامك وتنفذ مسؤولياتك؟؟؟؟

*القصة إنو بعد مباراة الذهاب نحتاج لمعسكر حقيقي نصيب منه نصيباً من اللياقة البدنية والجاهزية الفنية والتجارب المفيدة

*والموضوع ده داير كاش

*جاهز يا زول ولا حاتكتر النقاش؟؟؟؟

*أيها الناس

*إن الاعتماد على الوقفات المشرفة لبعض الأقطاب أمثال القنصل حازم، تعتبر موقفاً مخجلاً للمجلس

*فاذا وجدنا العذر في المرحلة السابقة للمجلس ولسوداكال لعدم الاعتراف به كرئيس نتيجة الطعون والمفوضية التي خرج الموضوع وقتها من يدها ونتيجة لتدخلات أمانة الشباب والوزارة والحزب الكان حاكم والوالي والولاية ومساندة ديل كلهم من بعضنا كرهاً في سوداكال

*فإننا لن نجد العذر الآن للمجلس ولا لآدم سيما وقرار المحكمة العليا القاضي بشطب جميع الطعون الفالصو قد نصب آدم رئيساً للنادي

*غايتو يا سوداكال بعد ده إلا تعمل ليك طعن دستوري ضد نفسك حتى تتفكفك من الشربكة دي

*ولا تستقيل وتسوق معاك علي أبشر وتفك ناس أسد عكس الهوا ويطيروا براهم

*غير كده تدفع بس

*أيها الناس

*كردنة جا ؟

*يا أخوانا هووووي

*الزول ده أفقدوهوا؟؟؟

*بالمناسبة ياروشا

* محترفكم المدتو منتهية قالوا مدتو طلعت مامنتهية؟

*أفيدونا الحاصل شنوووو ولي شنووووو جايبن زول مدتو منتهية وعشان شنوووو تجيبوا زول تطلع مدتو مامنتهية؟؟؟؟؟

*أيها الناس

*مليارية الأمس كانت الأبيض على رأسها تاجاً للنضال

*خرجت الأبيض عن بكرة أبيها تحت رعاية رب يحميها تظللها راية السادة الإسماعيلية يضيء درب النضال فيها قنديل كردفان عائداً بالتاريخ لشيكان وما أدراك ما شيكان

*فكانت الأبيض تهتف مدنيااااااااو

*ويعود صداها من قبة الشيخ إسماعيل

*إسماعيليااااو ومبروكة

*أيها الناس

*البقت بقت

*وقعوا ساي

*أيها الناس

*إن تنصروا الله ينصركم

*آها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*واحد فقر هيلنا

*قرر ينتحر يمشي يخلينا

*خت يدو في الكهربا

*قطعت يا والينا

*مات غيظ يا حليلو ويا حليلنا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال البجيب السنة دي صاج للشية بتتسجل ليهو ضحية

والي لقاء

سلك