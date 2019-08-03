الظل!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* فقد وظيفته بالصالح العام..

*بحث عن عمل آخر ــ وهو في حالة نفسية سيئة ــ حتى فقد كثيراً من صحته..

* صاحب بقالة (الجرورة) كان يواسيه بعبارات رقيقة..

* ثم يطلب منه أخذ ما يريد إلى أن تُفرج..

* بعد أسبوعين ــ ولم تُفرج بعد ــ لاحظ تغيُّراً في تعامل صاحب البقالة تجاهه..

* هو لم يمنعه شيئاً طلبه؛ ولكن سلامه صار مقتضباً..

* وكذلك كلامه؛ بعد أن كان يجد عنتاً في التخلص من قيود كلامه (المحكمة)..

* لم يعد يواسيه كما في السابق… ولا حتى يبتسم في وجهه..

* بعد فترة أخرى حلت التكشيرة محل عدم التبسم..

* ثم جاء يوم اعتذر له عن تجميد (كراسته) جراء ديون عليه هو نفسه في السوق..

* ففقد (مصدر عيشته)؛ هو… وزوجته… وأولاده..

* بلغ تذمر زوجته (المتذمرة) هذه مداه؛ عقب مرور شهر على انقطاع (الشُكُك)..

* فيوم يجود عليه الطيبون من زملاء عمله السابق بشيء..

* وأيام لا يجودون… بل ولا حتى يسألون..

* وكذلك الأمر بالنسبة لأصدقائه الذين بدأوا يتناقصون سريعاً..

* ثم فقد زوجته ــ وأبناءه ــ حين رجع عصر يوم بخفي حنين فلم يجد أثراً لهم..

* أو بالأحرى؛ وجد آثار ذكريات مفعمة بالشجن..

* ثم وريقة مهترئة كُتب عليها بخط يعرفه جيداً (لن أرجع؛ فلا تبحث عني)..

* وحان الأوان الذي فقد فيه كل أصحابه… وزملائه… ورفاق دربه..

* وعندما كان يسير صباح يوم ــ على غير هدى ــ استرعى انتباهه شيءٌ غريب..

* فهو ليس له ظلٌ يتبعه… رغم الشمس السافرة في كبد السماء..

* ورغم طوله؛ وقد كان أحد أسباب إعجاب زوجته به..

*وتلفت نحو السائرين من حوله؛ فشاهد ظلاً ممدوداً يتبع كلاً منهم… ولا عجب..

* تملكه رعبٌ مزلزل لم يشعر به طوال حياته..

* جالت بخاطره أفلام الرعب الأجنبية كافة التي تحكي عن مسوخ لا ظل لها..

*ولكنه ليس مسخاً أصيلاً… بل هو آدمي (مسخته) الظروف..

* هم بسؤال المارة هؤلاء إن كانوا يرون ظله…إلا أنه تراجع في آخر لحظة..

* فقد خشي أن يُرمى بالجنون… وما أكثر مجانين زماننا هذا..

* حين رأى رجلاً يهيم على وجهه ــ فَرِحاً ــ لملم أطراف شجاعته واتجه نحوه ..

* وما أن فرغ من شرح حكاية ظله له حتى انفجر الرجل ضاحكاً..

* ثم غمغم بلسان ثقيل (يا عم أحمد ربنا أنه خلَّصك من همه)..

* وما درى أن الرجل السعيد ذاك كان من (أهل المزاج)… الهاربين من دنيا الراهن..

* لم ينم ليلته تلك في انتظار الصبح… على أحر من جمر (الواقع)..

* انتظره ليرى إن كان ظله قد عاد إليه…أم غادر بلا رجعة… كحال زوجته..

* توجه صباحاً إلى (كشك) الجرائد… دون ظل..

* هناك سمع حديثاً عجيباً من زبائن المكتبة… غلب على مألوف حديثهم كل يوم..

* وما كان مألوف حديثهم هذا إلا (الراهن الأليم)..

* قيل أن (ظلاً) طويلاً شوهد ضحى البارحة فوق حافة الجسر الشمالي الجديد..

*وكان….. بلا (رَجُل !!).