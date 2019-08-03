الشعبي: يدعو لإعلان حكومة الكفاءات وإرجاء عضوية السيادي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب القيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق، المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، بتسريع خطوات التفاوض وتشكيل الحكومة الانتقالية، فيما كشف عن تقديمهم أوراقاً للمجلس تُعبّر عن رؤى الحزب فيما يتعلق بالانتقال وهياكل السلطة الانتقالية وصلاحياتها، وترشيحات الأسماء التي ينبغي أن تُشكّل مجلس الوزراء.

وكشف عبد الرازق حسب (إس إم سي) اليوم (الجمعة)، عن وجود تواصل مع “العسكري” للتفاكر فيما هو جارٍ الآن، واعتبر أن التلكؤ في التفاوض يؤدي إلى تفاقم الأزمات والاختلال في الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بجانب عدم الاستقرار.

واستعجل عبد الرازق، إعلان حكومة التكنوقراط وإرجاء عضوية المجلس السيادي، وترك الباب موارباً للجرح والتعديل في من هو مناسب ومن هو غير مناسب لشغل المنصب للخروج من مرحلة الدستوري والسياسي، وقال إن على المجلس العسكري فرض هيبة السلطة وحفظ النظام لأنه المسؤول الأول عن هيبة البلاد وحفظ الأرواح.