غبوش: يدعو لاتخاذ تدابير احترازية بالدلنج لتجنب تكرار مجزرة الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا القيادي بولاية جنوب كردفان عضو هيئة علماء السودان، كندة غبوش الإمام، والي الولاية لاتخاذ تدابير احترازية وإجراءات أمنية بمدينة الدلنج تحسباً لوقوع كارثة إنسانية مماثلة لأحداث الأبيض، جراء الدعوات التي يطلقها تجمع المهنيين بقوى إعلان الحرية والتغيير.

ونبه غبوش في حديثه، والي جنوب كردفان، اللواء رشاد عبدالحميد، خلال رسالة مفتوحة، إلى أن الأوضاع الأمنية في المدينة لم تعد منضبطة، وأن أهل جنوب كردفان والدلنج على وجه الخصوص يشعرون بالألم من أحداث الأبيض لوحدة الإقليم والهم المشترك والرابط الجغرافي، الأمر الذي قال إنه لن يدع مجالاً للمواطنين في عدم الاستجابة لدعوات تجمع المهنيين للتظاهرات.

وذكر غبوش أن مدينة الدلنج كانت قد شهدت مجزرة إنسانية مماثلة من أحد أفراد القوات النظامية، ولولا يقظة وحكمة أعيان المدينة بقيادة اللواء محمد مركزو، واحتوائهم لآثارها الحزينة لحدثت حرب أهلية بالدلنج.