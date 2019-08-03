كابتن خالد هيدان: معسكر أوغندا طريقنا لدور الـ”32″

الخليج 365 :

أعرب المدير الفني للخرطوم الوطني خالد هيدان عن رضاه التام للفترة الإعدادية التي يخوضها فريقه في الوقت الراهن بأوغندا، مشيرًا إلى أنّ ذلك سيمنحه الوصول إلى دوري الـ”32″ من بطولة الكنفدرالية.

وقال خالد هيدان في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ فريقه استفاد بشكلٍ كبير من معسكر أوغندا، وإنّه تمكّن من تنفيذ برنامج متكامل خلاله أعانه في تجهيز اللاعبين.

وبحسب خالد هيدان فإنّ الخرطوم الوطني سيلعب مباراة ودية ثالثة قبل مغادرته إلى جيبوتي لمقابلة أرتا في تمهيدي الكنفدرالية.

وفي معسكره بأوغندا، خاض الخرطوم الوطني تجربتين وديتين أمام فيلا الأوغندي، وكمبالا سيتي منح فيهما الجهاز الفني الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم.