إدارة جمارك (مطار الخرطوم) تحبط محاولة تهريب (100) ألف دولار و830 الف ريال سعودي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تمكنت إدارة جمارك مطار الخرطوم من إحباط محاولة تهريب (100) ألف دولار ومبلغ (830)الف ريال سعودي عبر عمليتين مختلفتين حاول المهربين فيها استخدام اساليب جديدة إلا أن إدارة جمارك مطار الخرطوم (ذا النورين مغادرة) كانت لهم بالمرصاد. وأحبطت إدارة جمارك مطار الخرطوم في العملية الأولي محاولة تهريب عملات بحوزة فتاة حاولت تهريب مبلغ 90,000 ألف دولار ومبلغ 710,000 ألف ريال سعودي مخبأة داخل (حزام وجوارب) بطريقة إحترافية إلا أن يقظة وفطنة منسوبي إدارة جمارك المطار تمكنت من ضبط الفتاة داخل صالة المغادرة. كما تم ضبط محاولة تهريب عملات بحوزة متهم يحمل كرتونة مواد بلدية(كركدي، قرض، لالوب وأخري ) ضبط بداخلها مبلغ 120,000 ريال سعودي ومبلغ 10,000 الف دولار .وأكد العميد شرطة/ طارق عبد الحميد مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم أن الضبطيات تعد إنجاز جديد لهيئة الجمارك وإدارة جمارك مطار الخرطوم في حماية الإقتصاد موضحاً أن جملة المضبوطات مبلغ 100,000 الف دولار و 830,000 ريال سعودي مشيداً بيقظة وفطنة الضباط وضباط الصف والجنود العاملين بادارة جمارك مطار الخرطوم وتحقيقهم للعديد من الضبطيات في الشهور الماضية وكل ذلك لتحقيق اهداف الجمارك المتمثلة في حماية الاقتصاد .