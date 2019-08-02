الأحد.. اجتماع ثلاثي يضم مصر والأردن والعراق لمكافحة الإرهاب في بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، انعقاد اجتماع عربي في بغداد مع مصر والأردن، الأحد القادم.
وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان صحفي "سينعقد الاجتماع الثلاثي على مستوى وزراء خارجية العراق، والأردن، ومصر، يوم الأحد المقبل بمبنى وزارة الخارجية".
وأضاف الصحاف أن "المجتمعين سيناقشون موضوعات مكافحة الإرهاب، والاستثمار، ودعم العراق في إعادة الإعمار" في مرحلة ما بعد القضاء على "داعش".
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