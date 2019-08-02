مصر ترسل شحنة مساعدات طبية إلى جنوب السودان

أرسلت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية في مصر، شحنة مساعدات طبية لجنوب السودان، وذلك ضمن برامج دعم القطاع الصحى فى هذا البلد الشقيق.

وأكد السفير الدكتور أحمد بهاء الدين، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، على أن تلك المساعدات تأتى انطلاقاً من إيمان مصر الثابت بالروابط التاريخية والمصائر المشتركة التى تربط شعبى البلدين.

وأشار إلى أن هذه هى الشحنة الثانية من المساعدات الطبية التى تقدمها مصر لجنوب السودان، حيث تم تسليم الشحنة الأولى فى أكتوبر 2018، لوزارة الصحة بجنوب السودان.

كما أكد السفير المصرى أن تلك المساعدات تعد هدية من شعب مصر لشقيقه جنوب السودان، موضحاً اهتمام مصر بدعم قطاع الصحة فى إطار استراتيجية متكاملة باعتبار أن هذا القطاع أحد أهم ركائز التنمية.