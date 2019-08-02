العسكري: ستتسمعون أخباراً سارة عن التفاوض ونمتلك معلومات عن عمليات القتل في أم درمان

قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري بالسودان الفريق شمس الدين الكباشي ستتم محاسبة لجنة أمن ولاية شمال كردفان بما فيها الوالي وقائد الدعم السريع للتقصير في حماية المتظاهرين من القتل، حيث قتل (8) متظاهرين وأصيب (64) آخرين يوم الإثنين الماضي.

وذكر الوسيط الأفريقي ‏محمد الحسن لباد أن الاجتماع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير كان ناجحا بكل المقاييس من ناحية النتائج التي توصل إليها، وقال (قطعنا أشواطا كبيرة في الاتفاق على الإعلان الدستوري).

وفي السياق أعلنت قوى الحرية والتغيير عن توصلها لتوافق تام مع المجلس العسكري الانتقالي في أغلب بنود الوثيقة الدستورية وأكدت أن الشعب السوداني موعود بسماع أخبار سارة فيما يخص تشكيل الحكومة المدنية.

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وأكد القيادي بالحرية والتغيير،عضو وفد التفاوض إبراهيم الأمين في مؤتمر صحفي مُشترك مع المجلس العسكري بحضور الوساطة الأفريقية بقاعة الصداقة بالخرطوم صباح اليوم (الجمعة) أن الوثيقة الدستورية تم نقاشها بصورة مستفيضة، وأعلن عن التوصل لتوافق تام مع المجلس العسكري في أغلب البنود، وقال (إن شاء الله ستتسمعون أخباراً سارة فيما يخص نهاية التفاوض بالصورة التي تُمكن من إقامة حكومة مدنية في الأيام القليلة القادمة)، وتوقع إكمال الاتفاق مع المجلس العسكري غداً (السبت).

ووصف الأمين إجتماع اليوم مع المجلس العسكري بالمميز جداً والبناء، وأدان ما حدث من انتهكات في الأبيض وأم درمان ووصفها بسلسله القتل التي تمت في اوقات مختلفة، استجاب المجلس العسكري بدليل اتخذوا خطوات صحيحة بإيقاف الجهات التي فقدنا بسببهالا أرواح، ونحن لانريد بعد الأن ان يتعرض اي احد لأبنئنا لما حدث في القيادة العامة أو الأبيض أو أمبدة.

وكانت قوى الحرية والتغيير قبلت التفاوض مع المجلس العسكري الاسبوع الماضي وإختلفت معه رئاسة المجلس السيادي وصلاحياته. وفض المجلس العسكري اعتصام الثوار أمام قيادة الجيش وقتل وأصاب المئات وأغتصبت عشرات البنات من قبل القوات النظامية. وتنحى الرئيس الأسبق عمر البشير يوم 11 ابريل وخلفه عوض ابنعوف يوم 12 ابريل ليستولي عبد الفتاح البرهان على السلطة وبشكل المجلس العسكري. وإنطلقت مظاهرات في السودام منذ منتصف ديسمبر الماضي لإسقاط نظام الإنقاذ الذي حكم البلاد لثلاثين عاماً.