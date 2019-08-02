ارتفع عدد ضحايا انفجار بمنجم للفحم فى المقاطعة إلى 7 قتلى؛ وفقا لما أعلنته سلطات مقاطعة قويتشو جنوب غربى الصين.
وأضافت السلطات -فى بيان اليوم الجمعة- أنه تم مساء اليوم بالتوقيت المحلى لبكين انتشال جثة آخر المحاصرين فى المنجم، ما رفع عدد الضحايا إلى 7 قتلى وناج واحد فقط من الحادث.
وكان انفجار غازى قد وقع مساء أمس الأول الأربعاء فى المنجم ، وتم إنقاذ 4 أشخاص والعثور على جثث 4 آخرين، فيما كانت تقوم أجهزة البحث بمحاولات لإنقاذ 3 محاصرين داخل المنجم، ولا تزال أسباب وملابسات الانفجار قيد التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم للفحم جنوب غربى الصين إلى 7 قتلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.