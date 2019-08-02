إحباط محاولة تهريب عملات بمطار الخرطوم

أفلحت إدارة جمارك مطار الخرطوم، في إحباط محاولة تهريب (100) ألف دولار ومبلغ (830) ألف ريال سعودي عبر عمليتين مختلفتين، حاول المهربان فيهما استخدام أساليب جديدة، إلا أن إدارة جمارك مطار الخرطوم “ذا النورين مغادرة” كانت لهم بالمرصاد.

وأحبطت جمارك المطار في العملية الأولى محاولة تهريب عملات بحوزة فتاة حاولت تهريب مبلغ 90,000 ألف دولار ومبلغ 710,000 ألف ريال سعودي مخبأة داخل (حزام وجوارب) بطريقة احترافية، إلا أن يقظة وفطنة منسوبي إدارة جمارك المطار تمكنت من ضبط الفتاة داخل صالة المغادرة، ك

ما تم ضبط محاولة أخرى لتهريب عملات بحوزة متهم يحمل كرتونة مواد بلدية (كركدي، قرض، لالوب وأخرى ) ضبط بداخلها مبلغ 120,000 ريال سعودي ومبلغ 10,000 ألف دولار .

وأكد العميد مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم شرطة طارق عبدالحميد، أن الضبطيات تعد إنجازاً جديداً لهيئة الجمارك وإدارة جمارك مطار الخرطوم في حماية الاقتصاد، موضحاً أن جملة المضبوطات مبلغ 100.000 ألف دولار و 830.000 ريال سعودي، مشيداً بيقظة وفطنة الضباط وضباط الصف والجنود العاملين بجمارك مطار الخرطوم، وتحقيقهم للعديد من الضبطيات في الشهور الماضية

وكل ذلك لتحقيق أهداف الجمارك المتمثلة في حماية الاقتصاد.