الحكومة تصر على الاجتماع مع مشار في العاصمة جوبا

أصرت حكومة جنوب السودان على ضرورة عقد اجتماعات بين الرئيس سلفا كير ميارديت وزعيم المعارضة رياك مشار في العاصمة جوبا.

وفي خطاب بتاريخ 8 يوليو موجه إلى المستشار الأمني للرئيس كير ، توت قلواك ، قال مشار إنه مستعد لمناقشة تحديات اتفاق السلام مع كير في جوبا إذا تم رفع الاقامة الجبرية عنه أو تقديم ضمانات أمنية أخرى.

وقال وزير الإعلام مايكل مكوي، يوم الجمعة، إن كير ومشار لم يتفقا أبداً على عقد أي اجتماع في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، زاد “لم يتفقا على الاجتماع في أديس. جميع قادة الأحزاب الأخرى موجودون هنا في جوبا ، وإذا أراد رياك مشار مقابلة الرئيس في أي وقت هنا ، فهو حر في المجىء “.

وأوضح مكوي، أنه يمكن لمشار القدوم إلى العاصمة جوبا بصحبة أي مسؤول إقليمي إذا كان لديه مخاوف أمنية.

من جانبه ، قال نائب المتحدث باسم الحركة الشعبية في المعارضة، مناوا فيتر قاتكوث لراديو تمازج إن مشار مستعد للقاء الرئيس كير في أديس أبابا.

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وزاد “بعد اجتماعهما أولاً في أديس أبابا ، سنقرر ما إذا كان سيتم عقد اجتماع آخر في جوبا أو في أي مكان آخر ، ولكن يجب عقد الاجتماع الأول في أديس أبابا”.

ومددت أطراف السلام في جنوب السودان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية حتى شهر نوفمبر لضمان تنفيذ المسائل العالقة في الاتفاق مثل إنشاء جيش موحد وتحديد عدد الولايات.

مشار ، الذي سيتم إعادة تعيينه كنائب أول للرئيس بموجب اتفاق السلام ، موجود حالياً في إثيوبيا ولكنه لا يستطيع السفر إلى دول الإيقاد الأخرى بدون إذن.

هرب مشار إلى المنفى في عام 2016 بعد اشتباكات عنيفة في العاصمة جوبا.