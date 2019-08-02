قال أيمن سمير المحلل السياسي، إن هناك مباحثات بين روسيا وأمريكا لتقريب وجهات النظر حول اتفاقية الأسلحة النووية.
وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستشعر أن الصين هي الخطر المقبل، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن الصين أكبر خطر استراتيجي.
وأوضح أن الصين رفضت الانضمام لمعاهدة الحد من الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: أمريكا تستشعر أن الصين هي الخطر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.