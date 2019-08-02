وزارة الصحة بجنوب السودان تشجع الأمهات على الرضاعة الطبيعية

ناشدت وزارة الصحة بدولة جنوب السودان ، النساء بضرورة الاهتمام بالرضاعة الطبيعية ، التي تساعد في نمو الصحي للطفل.

وقال وكيل وزارة الصحة القومية دكتور ماكور ماتور كريوم ، متحدثاً في اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية في جوبا ، يوم الخميس ، إنه يجب أن تستمر الأمهات في ارضاع أطفالهن بصورة طبيعية لفترة لا تقل عن عامين، مشيراً إلى أن الرضاعة الطبيعية تساعد في نمو الطفل.

وزاد”الرضاعة واحدة من طرق تنظيم الاسرة ، في حالة عدمها ستجد أن الام تنجب أطفالها بعد فترات قصيرة و اعمارهم تكون متقاربة، مما يصعب على بعض الأسر تلبية احتياجاتهم خاصة في الصحة والتعليم “.