ترامب وجونسون يناقشان التعاون التجاري

وهذه ثاني مكالمة معلنة بين ترامب وجونسون خلال أسبوع، ما يبرز دعم الإدارة الأمريكية لرئيس الوزراء البريطاني الجديد.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إن "البلدين يعملان بالفعل على اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي". وكرر ترامب الخميس تأكيد "تقديره القوي للعلاقة المميزة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأشار إلى أنه متحمس للقاء رئيس الوزراء خلال قمة مجموعة السبع في بياريتز في فرنسا" أواخر أغسطس وفق للبيت الأبيض.

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