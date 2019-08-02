فنزويلا: أمريكا تنتهك المجال الجوي بقصد افتعال حادث

الخليج 365:

حذر الجيش الفنزويلي، أمس الخميس، من أن طائرة عسكرية أمريكية تنتهك المجال الجوي الفنزويلي بقصد افتعال “حادث” يمكن أن يمثل ذريعة للصراع أو التدخل.

وقال خوان تيكسيرا، رئيس الدفاع الجوي الفضائي المتكامل التابع للقوات المسلحة البوليفارية الوطنية: إن التوغل الأخير حدث يوم الأربعاء.

ولفت تيكسيرا إلى أن “الولايات المتحدة بطائرتها إي بي 3 تصر على تهيئة الظروف لحدوث خطر تشغيلي عن طريق الدخول مرة أخرى لمنطقة معلومات الطيران دون الامتثال للبروتوكولات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية.”

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وأضاف أن “هذا العدوان غير المسؤول يهدف إلى افتعال حادث”.

وقد نشرت رسالة تيكسيرا مرفقة بخريطة طيران توضح بالتفصيل دخول طائرة “إي بي 3” غير المصرح به إلى المجال الجوي الفنزويلي عند الساعة 12:56 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (04:56 بتوقيت غرينتش يوم الخميس) والخروج عند الساعة 14:15 (06:15 بتوقيت غرينتش يوم الخميس)، دون الرد على سلطات الطيران الفنزويلية.

وأفادت تقارير بأن الأدميرال كرايغ فولكر، قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، أقر بالانتهاكات الجوية، متجاهلا ما أعلنه وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا في 28 يوليو بأنه سيندد بالسياسة الأمريكية في الأمم المتحدة.