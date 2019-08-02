سوريا: الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب

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الخليج 365:
أعلن مصدر عسكري سوري مساء اليوم الخميس عن الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بـإدلب اعتبارا من ليل هذا اليوم.
وأوضح المصدر العسكري لوكالة الأنباء السورية “سانا” أن وقف إطلاق النار جاء بشريطة تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع التكفيريين بحدود 20 كيلومتراً بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
يذكر أن التنظيمات الإرهابية عمدت منذ إعلان الاتفاق حول منطقة خفض التصعيد في إدلب إلى خرق الاتفاق بشكل مستمر عبر الاعتداء بالقذائف الصاروخية وشن الهجمات على المناطق الآمنة ونقاط الجيش السوري التي تحمي المدنيين فيها ما تسبب باستشهاد وجرح العشرات معظمهم من الأطفال والنساء.
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