قرقاش: قطر اختزلت نفسها تمويل عدم الاستقرار

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن إعادة انتشار قواتنا في اليمن بالاتفاق مع السعودية.
وقال الوزير قرقاش: "اتفقنا مع السعودية على استراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن"، مضيفاً: "الإمارات والسعودية موقفهما مشترك في الملف الإيراني".
وقال قرقاش: "الإمارات والسعودية تغلب العمل السياسي على المواجهة في الملف الإيراني".
واعتبر وزير الدولة الإماراتي أن: "الدوحة تسعى إلى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني بين الإمارات وإيران".
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