قرقاش: قطر اختزلت نفسها تمويل عدم الاستقرار

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن إعادة انتشار قواتنا في اليمن بالاتفاق مع السعودية.

وقال الوزير قرقاش: "اتفقنا مع السعودية على استراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن"، مضيفاً: "الإمارات والسعودية موقفهما مشترك في الملف الإيراني".

وقال قرقاش: "الإمارات والسعودية تغلب العمل السياسي على المواجهة في الملف الإيراني".

واعتبر وزير الدولة الإماراتي أن: "الدوحة تسعى إلى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني بين الإمارات وإيران".