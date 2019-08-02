شاهد لحظة وقوع زلزال في إندونيسيا

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة وقوع زلزال قبالة ساحل جزيرة سومطرة الإندونيسية.
ويظهر الفيديو هرع الأشخاص وإخلائهم للمكان المتواجدين به، كما يمكن ملاحظة تأرجح الثريات والسقف والأشياء الأخرى.
وأعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، اليوم الجمعة، عن وقوع زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر بالقرب من شواطئ سومطرة في إندونيسيا.
وأوضح أن مركز الهزة يقع على بعد 205 كيلومترات جنوب غرب بلدة بانديغلاند وعلى عمق 10 كيلومترات.
وتعتبر إندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطا بالزلازل على الأرض، وتشكل جزءا مما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ. حيث تقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضيّة الأكثر نشاطاً، والتي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنوياً.
هذا وحصل في عام 2004، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، الزلزال الأقوى في العالم خلال السنوات الخمسين الأخيرة والذي نجم عنه تسونامي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في 12 بلداً مطلاً على المحيط الهندي.
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