الإمارات توجه تنبيها هاماً لمواطنيها في تركيا

وجهت سفارة دولة الإمارات، اليوم الجمعة، تنبيها مهما لمواطنيها المتواجدين في تركيا، وشددت عليهم ضرورة اتباعه قبل المغادرة.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن السفارة دعت مواطنيها في تركيا إلى ضرورة إلغاء شريحة خطوط الهواتف النقالة قبل المغادرة.

وأشارت إلى أن التنبيه جاء تجنبا لاستخدام شرائح الهواتف من قبل آخرين في معاملات مشبوهة.

​ونشرته السفارة بيانا عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أعلنت فيه "نسترعي انتباه مواطني الدولة الكرام المتواجدين في تركيا إلى ضرورة إلغاء شريحة خطوط الهواتف النقالة قبل المغادرة؛ حتى لا يتم استخدامها من قبل آخرين في معاملات مشبوهة؛ لكيلا تتعرض لمساءلة القانونية".

يذكر أن الخارجية الإماراتية، حذرت في شهر يوليو الماضي، المواطنين المسافرين إلى الخارج، سواء بغرض السياحة أو العلاج أو الإقامة الطويلة، من رمي شرائح اتصال هواتفهم المتحركة، التي يقومون باستخراجها بأسمائهم في بلد الزيارة، أو منحها لآخرين لاستخدامها، إذ يمكن استغلالها من قبل مجهولين، ما يعرضهم للمساءلة القانونية.