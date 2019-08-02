احتجاز أفراد الدعم السريع المتورطين بأحداث الأبيض

قال المتحدث باسم المجلس العسكري بالسودان، اليوم الجمعة، إنه جرى فصل واحتجاز تسعة افراد من قوات الدعم السريع، فيما يخص أحداث العنف الأخيرة في مدينتي أم درمان والأبيض.
وأضاف المتحدث شمس الدين الكباشي أن والي ولاية شمال كردفان وأعضاء لجنتها الأمنية سيتحملون مسؤولية حوادث القتل التي وقعت بالأبيّض عاصمة الولاية يوم الاثنين.
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