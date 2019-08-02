سلطنة عمان تخالف السعودية في موعد عيد الأضحى

الخليج 365:

أعلنت سلطنة عمان أن الجمعة 2 أغسطس/ آب، هو المتمم لشهر ذي القعدة، وأن عيد الأضحى سيكون الإثنين 12 من الشهر ذاته، مخالفة بذلك ما أعلنته السعودية من أن الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة.

وبعد اجتماع اللجنة الفرعية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة، في الديوان العام لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أعلنت سلطنة عمان عدم ثبوت رؤية الهلال.

وذكرت اللجنة، في بيان رسمي، أنها لم تتلق أي بلاغ عن رؤية الهلال من قبل اللجان المكلفة المخصصة، ليكون بذلك الأحد الموافق 11 أغسطس/آب هو يوم وقفة عرفة.

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وهكذا فإن سلطنة عُمان أول دولة عربية تخالف السعودية، التي أعلنت رؤية هلال ذي الحجة، مساء الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.

وقالت المملكة إن الجمعة هو الأول من شهر ذي الحجة، وأن يوم الأحد 11 أغسطس/آب هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويتوافق ما ذهبت إليه السعودية، مع الحسابات الفلكية للمركز القومي للأبحاث الفلكية في مصر، حيث أعلن، في يوليو/ تموز المنصرم أن الأحد الموافق 11 أغسطس/آب، هو أول أيام عيد الأضحى فلكياً.