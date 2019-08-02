نقل أكثر من 12 ألف مهاجر إلى مراكز ترحيل بإسطنبول

الخليج 365:

أعلنت سلطات إسطنبول التركية، نقل أكثر من 12 ألف مهاجر غير نظامي إلى مراكز ترحيل، وألفين و600 مواطن سوري غير مسجل إلى مراكز إقامة مؤقتة، خلال النصف الثاني من شهر يوليو/تموز الماضي.

وأوضحت السلطات في بيان الخميس، أن “12 ألف مهاجر غير نظامي من جنسيات مختلفة نقلوا إلى مراكز في ولايات أخرى حددتها وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم في هذا الإطار”.

ولفتت السلطات التركية إلى استمرار الإجراءات المتعلقة بعودة السوريين المشمولين ضمن قانون الحماية المؤقتة والقادمين من ولايات تركية أخرى إلى إسطنبول، “كل إلى الولاية التي هو مسجل فيها”.

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وأكد البيان استمرار أعمال “الإرشاد” الرامية إلى منع العمالة غير المسجلة، وذلك تحت إشراف فرق تضم ممثلين عن مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية، ومؤسسات معنية أخرى.

وفي وقت سابق من يوليو/تموز الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، “سليمان صويلو”، أن حملة ضد المهاجرين غير القانونيين في اسطنبول أدت إلى توقيف 6 آلاف شخص، بينهم سوريون، خلال الأسبوعين الماضيين.

وشدد الوزير التركي على أن الحملة الحالية تستهدف المقيمين في إسطنبول بشكل غير قانوني، موضحا أن “مدينة اسطنبول يقطنها حاليا مليون و69 ألف مهاجر نظامي مسجلين لدى الجهات الرسمية، بينهم 547 ألف سوري يحملون بطاقة الحماية المؤقتة، و522 ألفا من جنسيات أخرى يقيمون عبر تذاكر إقامة”.

وتستقبل تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين الهاربين من مناطق القتال مقارنة بما استقبلته دول أخرى مجاورة، ويقدر عددهم بنحو 3.5 مليون شخص، ومعظمهم يحمل بطاقات “حماية مؤقتة”، لكنها تقيد حركتهم في المحافظة التي سجلوا فيها.