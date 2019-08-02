إندونيسيا: مقتل وفقدان 37 شخصا في غرق قارب صيد

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الخليج 365:
أدى غرق قارب صيد في إندونيسيا، اليوم الجمعة، إلى مقتل 4 أشخاص وفقدان 31 كانوا على متنها.
ووفقا لوكالة “رويترز” فقد أفادت تقارير إعلامية نقلا عن هيئة البحث والإنقاذ الإندونيسية بأن قارب صيد إندونيسيًا غرق قبالة إقليم كاليمانتان الجنوبي على جزيرة بورنيو وأن 31 لا يزالون في عداد المفقودين.
ونقل موقع كومباس دوت كوم عن الهيئة القول إنه يُعتقد أن القارب كان يقل 37 شخصا، عُثر على أربعة منهم وقد لفظوا أنفسهم بينما نجا اثنان.
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