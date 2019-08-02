الرئيس الإيراني يهدد بخطوة ثالثة لتقليص الالتزامات ضمن الاتفاق النووي

الخليج 365:

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده مستعدة لأسوأ السيناريوهات في إطار جهودها لإنقاذ الاتفاق النووي، مهددا بخطوة ثالثة لتقليص التزاماتها ضمن الاتفاق واللجوء لـ”خيارات أخرى.”

ووفقا لوكالة “فارس” قال روحاني في كلمة ألقاها اليوم الخميس: “إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق النووي تعهداتها فلدى إيران خيارات أخرى قد لا تعجبهم.. سنتخذ الخطوة الثالثة في تقليص التزاماتنا في الاتفاق النووي بكل حزم إن لم نصل إلى نتائج جيدة في المفاوضات”.

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وأضاف: “صحيح أننا مستمرون بالمفاوضات مع الأطراف المتبقية في الاتفاق، لكننا ندير البلاد على أساس عدم التوصل إلى نتيجة من هذه المفاوضات.. أمامنا معركة صعبة لكننا سنفوز بالتأكيد”.

وأكد روحاني أن الحكومة الإيرانية قادرة على الدفاع عن الاقتصاد الوطني والبلاد بـ”كل قدراتها”.

وأضاف: “لدى الحكومة الإيرانية خطوات لتخفيف العبء عن الشعب الإيراني وستقوم بتنفيذها تدريجيا وعلى مراحل”.