"بومبيو": واشنطن فرضت عقوبات على رئيس المخابرات العسكرية في فنزويلا

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قوله أن واشنطن فرضت عقوبات على رئيس المخابرات العسكرية في فنزويلا.

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