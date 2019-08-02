صائح "الزراعة" عند شراء أضحية عيد الأضحى المبارك

أبرزها "الصوف الناعم والعين اللامعة".. نصائح "الزراعة" عند شراء أضحية عيد الأضحى المبارك

نصحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المقبلين على شراء أضحية عيد الأضحى المبارك، لتجنب الوقوع في فخ الباعة الذين ينتهزون فرصة الإقبال الكثيف عليهم وخاصة لأننا نقترب من موعد عيد الأضحى المبارك، ويحرص المعظم على شراء أضحية العيد لذبحها بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، ووجهت لهم إرشادات يجب اتباعها عن شراء الأضحية:

لا تشتري خروف العيد من الباعة المتجولين:

- الشراء من الأماكن المعدة لبيع الخراف مثل شوادر الجمعيات الاستهلاكية أو مراكز البيع التابعة لوزارة الزراعة أو الشوادر المخصصة للقطاع الخاص أو المحليات أو جزارك الخاص.

افحص الشكل الخارجي:

- تأكد من عدم وجود قطع بالأذن أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة.

اشتري الخروف نشيط الحركة

- أي تجنب الخامل و يلاحظ هذا أثناء حركة الخروف أن قوائمه سليمة ولا يوجد عرج ظاهر.

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ومن أبرز النصائح السريعة الأخرى:

انتبه ألا تكون هناك إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف.

افحص العينين بحيث تكون لامعة نظيفة وليس بها إفرازات أو إحمرار.

افحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس ونظيف.

افحص أسنان الخروف اللبنية ويفضل السن حتى استبدال زوج واحد من الأسنان الدائمة.

اضغط بيدك على جانبي البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه.

اعرف حجم اللحوم بالخروف عن طريق وضع كف اليد ومحاولة الامساك بعظام الظهر (المنطقة القطنية) ومعرفة مدى امتلائها باللحم بالنسبة للعظم وكذلك فحص الفخذ وتقدير حجم اللحم.

ارفع لية الخروف لمعرفة حجمها ( يفضل الحجم الصغير أو المتوسط بالنسبة لحجم الخروف) وملاحظة فتحة الشرج و القوائم الخلفية وخلوهما من آثار الإسهال.