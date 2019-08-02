جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد باستهداف كل من يقترب من حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه سيطلق النار تجاه أي فلسطيني يتجاوز السياج الحدودي شرق قطاع غزة، في أعقاب عملية تسلل مسلح فلسطيني، فجر الخميس، وإطلاقه النار صوب جنود إسرائيليين.

وقال موقع "مفزاك لايف"، إن "الجيش الإسرايلي قرر تغيير قواعد إطلاق النار على المتظاهرين قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة".

وأضاف الموقع، أن "الجيش قرر إطلاق النار الحي على المتظاهرين، حال اقترابهم من السياج الحدودي في أعقاب عملية خان يونس جنوب قطاع غزة".

وفي سياق متصل، انتشر عناصر أمنية من حركة حماس، على طول السياج الحدودي شرق قطاع غزة، لمنع المتظاهرين الفلسطينيين من الاقتراب من السياج الحدودي.

واقتحم مسلح فلسطيني، فجر الخميس، السياج الحدودي على الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وخاض اشتباكاً مع جنود الجيش الإسرائيلي، ما أدى لاستشهاده وإصابة 3 جنود إسرائيليين.