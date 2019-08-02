تعرّفي إلى فوائد القسط الهندي في تقوية مناعة الجسم يساعد القسط الهندي على تقوية الجهاز المناعي في الجسم، ومكافحة البكتيريا والالتهابات، فننصحكِ بإدراجه ضمن نظام عائلتكِ الغذائي. فوائد القسط الهندي لنضارة البشرة للحصول على بشرة مشرقة ونضرة، وتأخير علامات الشيخوخة، وتخفيف أعراض الصدفية والأكزيما، حاولي الاستعانة بالقسط الهندي واستفيدي من منافعه الجبّارة.

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