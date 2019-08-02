شيفروليه باعت أغلبية نسخ كورفيت C8 ستنجراي الجديدة كليا

استطاعت شيفروليه لفت الأنظار والاهتمام نحو كورفيت C8 ستنجراي 2020، ويبدو أنها ذاهبة لنجاح ساحق في الأسواق.

وقال رئيس تصميم جنرال موتورز إن أغلبية نسخ كورفيت C8 ستنجراي 2020 حُجزت فعلاً، دون أن يتطرق لمعدل الإنتاج السنوي أو لعدد الحجوزات.

كما أن الشركة سهلت العملية من خلال الحجز على الإنترنت للراغبين، ومن المتوقع أن يُباع منها حوالي 30,000 نسخة لعام 2020.