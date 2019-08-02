أفادت فضائية "سكاي نيوز" اليوم الجمعة، إن شرطة فرانكفورت أعلنت عن انتشارا كثيفا لقواتها قرب محطة القطار في المدينة وسط ألمانيا وتدعو لتجنب المكان.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. إغلاق محطة قطار فرانكفورت ألألمانية بسبب مهمة للشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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