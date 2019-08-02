والي شمال دارفور يدشن حملة توزيع الناموسيات

دشن والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي وممثل وكيل وزارة الصحة الاتحادية زكية الغالي محمد والمدير التنفيذي لمحلية الكومة بالإنابة أحمد دباج علي آدم، دشنوا اليوم من محلية الكومة انطلاقة الحملة القومية (21) للتغطية بالناموسيات المشبعة جولة يوليو 2019 م لكل ولايات البلاد تحت شعار (معا لاستخدام الناموسية المشبعة طويلة الأجل تستهدف الحملة توزيع (32) مليون و (789) ألف ناموسية مشبعة بدعم من منظمة اليونسيف وذلك تنفيذاً للاستراتيجية القومية لمكافحة مرض الملاريا بالبلاد.

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