العسكري السوداني: تسريح العسكريين المسؤولين عن احداث الأبيض ومحاكمتهم مدنياً

أقرّ المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان شمس الدين الكباشي أن عناصر تابعة لأجهزة عسكرية مختلفة متورطون فيما حدث في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وقال: “إنه تم اعتقالهم وتسريحهم من الخدمة، وتسليمهم إلى السلطات القضائية المدنية لمحاكمتهم واتخاذ اللازم بحقهم”.

وأضاف كباشي أن والي ولاية شمال كردفان وأعضاء لجنتها الأمنية سيتحملون مسؤولية حوادث القتل التي وقعت بالأبيض عاصمة الولاية الاثنين الماضي.

وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الفريق جمال الدين عمر -في بيان- أن الحادث بدأ بإطلاق نار من أفراد تابعين لقوات الدعم السريع في المدينة، وأنه تم التعرف على مرتكبي الحادث، وألقى البيان باللائمة علىم ن تسببوا في ما وصفه “بإخراج طلبة المدارس بالقوة للمشاركة في المظاهرات”.