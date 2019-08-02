العسكري يصدر قرارا بتعيين نائبيْن لمحافظ البنك المركزي…

الخليج 365:

أصدر المجلس العسكري الانتقالي أمس، قراراً بتعيين البروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم والسيد المعتصم عبد الله الفكي، نائبيْن لمُحافظ بنك السودان المركزي.

وَكَانَ البروفيسور بدر الدين يشغل منصب مدير وُحدة التمويل الأصغر بالبنك المركزي، فيما يشغل المعتصم عبد الله منصب مدير عام السياسات والبحوث بالمركزي.

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